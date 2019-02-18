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Burger.io 1.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Burger.io - iPhone ve iPad İçin Online Yeme Oyunu

Burger.io

1.1
ios
Burger.io
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Çılgın hamburgerler olarak düşmanları mideye indiriyorsunuz.

Burger.io, çılgın hamburgerlerle oynadığınız online yeme oyunu. Arenadaki düşmanlarınızı yiyerek temizlediğiniz devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunda ısırılmamak için mücadele veriyorsunuz. Son derece leziz olan hızlı yiyecekleri canavar formunda karşımıza çıkaran oyun, tam zaman öldürmelik! iOS platformunda da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

MMO türünde süper eğlenceli bir mobil oyun karşımızda. Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemine sahip olmasıyla dilediğiniz cihazda dilediğiniz yerde rahatça oynayabileceğiniz yeme oyununda düşmanlarınızı mideye indirerek etkisiz hale getiriyorsunuz. Başlarda tek lokma canınız var. Yedikçe güçleniyor, zor yutulur lokmaya dönüşüyorsunuz. Hızlı tempolu bir oyun. Sürekli yiyecek birilerini bulmanız gerekiyor. Arada canavarlar da çıkıyor; onlara dikkat! Çok sayıda tuzağı atlatmayı ve herkesi yemeyi başarırsanız kazanan oluyorsunuz.

 

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