Bursa’da yaşıyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Bursa Cepte uygulamasıyla pek çok hizmete mobil cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı güncel haberler, duyurular, etkinlikler, yayınlar ve ihaleler den anında haberdar olabileceğiniz Bursa Cepte uygulamasında e-belediyecilik hizmetlerine de ulaşabiliyorsunuz. Borç sorgulama, ulaşım kartı işlemler, evrak, hal fiyatları, mezar yeri sorgulama gibi hizmetlerin yer aldığı Bursa Cepte uygulamasında Beyaz Masa başvurularınızı da gerçekleştirebilirsiniz.

Önemli noktalara ulaşım bilgisi sunan Bursa Cepte uygulamasında, ihtiyaç anında işinizi kolaylaştıracak nöbetçi eczaneler bölümünü de kullanabilirsiniz. Şehir kameraları, belediye iletişim bilgileri ve daha birçok özelliğin yer aldığı Bursa Cepte uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri