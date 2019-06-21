Bus Simulator : Ultimate, Türkçe seslendirmeli tamamen Türkçe otobüs simülatörü oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkıyor. Truck Simulator 2018 : Europe oyununun geliştiricileri Zuuks Games’in iOS cihaz kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu otobüs simülasyon oyununda Türkiye ve Avrupa ülkelerini otobüsle gezmekle kalmıyor, kendi otobüs şirketinizi kuruyorsunuz. Dünyanın en büyük otobüs şirketi olmak için ter döküyorsunuz.

Mobil platformdaki en iyi sürüş simülasyon - simülatör oyunlarının yapımcısı Zuuks Games, yine grafikleri ve oynanışı mükemmel bir oyunla karşımızda. iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Otobüs Simulator - Ultimate oyununda aralarında Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya’nın da bulunduğu ülkelerde otobüs şirketinizi kuruyorsunuz. Köy, şehir, otoban yollarında gecenize gündüzünüze katıyorsunuz. Trafik gerçekçi, hava durumu değişiyor, yolcular gerçek tepki veriyor ve seyahat deneyimlerini göre size puan veriyor.

Oynanış ise çok basit. Otobüsü çalıştırmak ve durdurmak için Start/Stop tuşlarını, seyir halindeyken Fren/Gaz tuşlarını kullanıyorsunuz. Terminalde bekleyen yolcuları almak için alana park edip kapılarınızı açıyorsunuz. Otobüsünüzün bagaj kapaklarını açarak yolcuların bavullarını bagaja yerleştiriyorsunuz.