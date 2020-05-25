Android ve iOS platformunda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Business Tycoon 2 ile kendi işinizin patronu olmaya hazır olun.

Kewlie Games tarafından geliştirilerek oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Business Tycoon 2 renkli yapısı ile eğlence dolu anlara ev sahipliği yapacak.

Gerilimden ve uzak atmosferi ile oyunculara sıfırdan bir dükkan ile başlayıp kendi iş imparatorluklarını kurma fırsatı verecek olan başarılı yapım da oyuncular küçük bir kitap dükkanı ile oyuna giriş yapacaklar.

Yapım içerisinde yavaş yavaş işlerimizi genişletecek ve daha fazla gelir elde eden bir imparatorluk haline getirmeye çalışacağız.

Her yaştan oyuncu tarafından kolaylıkla oynanabilecek olan yapım, Play Store üzerinde 4.2 olarak değerlendiriliyor.