Butigo uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden sezonun en popüler çanta ve ayakkabı modellerini görebilir ve sipariş verebilirsiniz.

Alışveriş yapmayı seven kadınların, akıllı telefonlarında bulunması gereken uygulamalardan biri olan Butigo uygulaması yüzlerce farklı ürün çeşidini sizlere sunuyor. Çanta, ayakkabı, bot ve çizme modellerini inceleyebileceğiniz uygulamada sezonun trend modellerine de göz atabilirsiniz. Kıyafetlerinizden muhteşem kombinler oluşturarak her mevsimde birbirinden şık kombinler ile göz kamaştırabilirsiniz.

Beğendiğiniz ürünlerin detaylı fotoğraflarını inceledikten sonra sevdiğiniz rengi de seçerek sipariş işlemlerini tamamlayabileceğiniz Butigo uygulamasında, beden seçimini de tek dokunuşla gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme işlemlerinizi de güvenli bir şekilde yaparak mağaza mağaza gezmeden alışveriş yapma rahatlığına sahip olabileceğiniz Butigo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.