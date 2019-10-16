Mobil platformda bulmaca oyunları arasına yeni katılan Butterfly Garden Mystery pek de tanımadığımız Gratsonia Limited tarafından geliştirildi ve piyasaya sürüldü.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıkan yapımda oyuncular benzersiz çok sayıda bulmacayı çözecek ve kelebek bahçesi denilen alanı dekore etmeye çalışacağız. Rengarenk içeriklerin yer aldığı oyunda bulmacaları çözdükten sonra hamle sayısı elde edecek ve bahçeyi güzelleştirmeye çalışacağız.

Ücretsiz yapısı ile oyunculara farklı karakterler ve evcil hayvanlarda sunan oyunda internet bağlantısına da gerek duyulmuyor. Oyuncular hikâye tarzında bulmacalar çözecek, görevleri başarmaya çalışacağız.

İki farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Butterfly Garden Mystery, Google Play’de 4.5 skor puanına sahip.