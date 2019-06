Call of Duty: Mobile (iOS), Activision’ın PC ve konsolların ardından mobil platformuna çıkardığı FPS oyunu. iOS cihaz kullanıcılarının da ücretsiz indirip oynayabildiği birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Mobile, klasikleşmiş, oyuncuların en sevdiği Call of Duty oyun modlarını içeriyor.

Activision tarafından geliştirilen popüler FPS oyunu Call of Duty’nin mobile uyarlanan sürümü de oldukça başarılı. Tamamen ücretsiz oynanabilir olmasıyla dikkat çeken Call of Duty: Mobile, üst seviye grafikleriyle mobil oyuncuları ekran başına kilitliyor. Call of Duty: Black Ops ve orijinal Modern Warfare serisinin de aralarında bulunduğu Call of Duty serisinin klasik haritaları ve modlarının bir kısmını oynama şansı sunuyor. Şu an için adrenalin dolu kafa kafaya çok oyuncu modu bulunsa da geliştirici, ilerleyen güncellemelerle Call of Duty Battle Royale deneyimi dahil ek oyun modlarının geleceği müjdesini veriyor. Haritalar dışında karakterler, silahlar, kıyafetler, ekipman parçaları da orijinal Call of Duty oyunundan aktarılmış.

Call of Duty: Mobile Özellikleri