Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız Call of Thrones, farklı özelliklere sahip onlarca savaş kahramanından dilediğinizi yöneterek rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı mücadele ederek nefes kesen savaşlara katılmak ve ganimet kazanarak seviye atlamaktır. Görev haritasını takip ederek maceraya atılmalı ve ilginç yaratıklarla savaşarak yolunuza devam etmelisiniz. Eşleştirme butonuna basarak karşınıza gelen rakiple birebir dövüşmeli ve mücadeleyi kazanarak farklı savaş kahramanlarının kilidini açmalısınız.

Oyun içerisinde ölümcül silahlarla ve özel güçlerle donatılmış yüzlerce şövalye yer almaktadır. Ayrıca nefes kesen dövüşlere sahne olacak onlarca ürkütücü arena ve sizi zorlayacak sayısız düşman birimi bulunmaktadır.

Strateji oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Call of Thrones ile sizde kendi savaşçılarınızı yetiştirerek aksiyona doyabilir ve kıyasıya bir rekabetin içinde yer alabilirsiniz.