Zorlu parkurlarda ilerleyerek onlarca farklı yaratığa ve hayalete karşı mücadele edeceğiniz Candies 'n Curses, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafında tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim suna bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yukarı doğru tasarlanmış sonsuz bir platformda yarışarak karşınıza çıkan tüm yaratıkları öldürmeli ve maksimum puanı toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Sonu olmayan basamaklarda zıplayarak yukarı doğru yol almalı ve çeşitli canavarlarla savaşmalısınız. Karakterinizi sağa ve sola çekerek yaratıklardan kurtulabilir ve kılıcınızla onları öldürebilirsiniz. Çıkabildiğiniz kadar yukarı çıkmalı ve maksimum puana ulaşarak seviye atlamalısınız.

Oyun içerisinde birbirinden zor onlarca bölüm yer almaktadır. Ayrıca her bölümde birçok korkunç yaratık ve hayalet karakterleri bulunmaktadır. Parkurlarda önünüze çıkan tüm yaratıkları öldürerek yolunuza devam etmeli ve hedefe ulaşmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Candies 'n Curses, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.