Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.8 inceleme puanı ile değerlendirilen Candy Evolution Clicker eğlenceli yapısı ile 50 binden fazla oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Eğlenceli yapısı ile oyuncuları şeker üretmeye davet eden yapımda oyuncular 30’dan fazla farklı türde şeker üretebilecek ve satabilecekler. 5 farklı aşamanın yer aldığı yapımda oyuncular şeker üreterek oyun içerisinde ilerleyecekler.

Rengarenk içerik yapısı ile belirli bir kitleye hitap eden oyun günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Dileyen oyuncular Android ve İOS platformunda Candy Evolution Clicker’ı ücretsiz olarak indirip oynayabilirler. Oyun mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.