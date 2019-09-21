Mobil platformda milyonlarca oyuncu tarafından tanınan Foranj yeni bir oyun ile yine beğenileri kazanmaya hazırlanıyor.

Hem Android hem de İOS platformunda oynamaı ücretsiz olarak yayınlanan Candy Farm ile bir tatil cenneti oluşturmaya çalışacağız. Klasik oyun türü arasında yer alan yapımda oyuncular oldukça zengin bir içerik ile diledikleri gibi kendilerine ait tatil cennetini oluşturabilecekler.

Kendi fantazi kasabamızı geliştirmeye çalışacağımız oyunda süsler, binalar, şekerlemeler ve daha fazlası oyuncuların karşılarına çıkan içerikler arasında yer alacak. Farklı evcil hayvanları da besleyebileceğimiz oyunda farklı karakterler de yer alacak.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanmaya devam eden Candy Farm, Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.