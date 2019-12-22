Renkli şeker bloklarından oluşan zorlu eşleştirme platformlarında yarışarak aynı anda birden fazla şekeri yok etmek için mücadele edeceğiniz ve eğlenceli eşleştirmeler yapacağınız Candy holic, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur

Basit ama canlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, aynı şeker bloklarını bir araya getirerek puan toplamak ve yeni bölümlerin kilidini açmaktır. En az 3 aynı şekeri birleştirerek eşleştirme bloklarını patlatabilir ve puan kazanabilirsiniz. Ayrıca kombo yaparak onlarca şekeri aynı anda eşleştirebilir ve ekstra puanlara ulaşabilirsiniz.

Bir anda ortaya çıkan özel şekerlerden yararlanarak bağlantısı olmayan şekerleri bir araya getirebilir ve eşleştirmeler yapabilirsiniz. Sürükleyici ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Candy holic, birbirinde zorlu eşleştirme bölümlerinde yarışarak puan kazanmak için çaba göstereceğiniz kaliteli bir oyundur.