Canon Photo Companion uygulaması fotoğrafçılığa ilgisi olan herkese iOS cihazlar üzerinden eğitici içerikler sunuyor.

Profesyonel fotoğraf makinenizle fotoğrafçılığa adım atmak istiyorsanız, öğrenmeniz gereken birçok teknik ve teorik bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler ışığında fotoğrafınızın konusunu daha iyi bir şekilde yansıtabiliyor ve çeşitli teknik detaylara dikkat edebiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir bilgisi olmayanlar için büyük bir kaynak olacağını düşündüğüm Canon Photo Companion, kişiye göre özelleştirilmiş alıştırmalar, yardımcı bilgiler ve ipuçları sunuyor.

İlgi alanlarınıza göre ve beceri seviyenize göre özelleştirilmiş içeriklere ulaşabileceğiniz uygulamada, kendinizi geliştirirken ilerleme durumunuzu da takip edebiliyorsunuz. İleri seviyelerde ise daha zorlayıcı alıştırmalar ve ipuçları sizleri bekliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Canon Photo Companion uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.