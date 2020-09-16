CapCut (Viamaker) iOS İndir: iPhone ve iPad cihazınız için kullanımı kolay, ufak boyutlu, ücretsiz video düzenleme programı
CapCut (Viamaker) iOS, Apple’ın kendi video düzenleme uygulaması iMovie’den daha yetenekli, pratik, kullanımı kolay ve sadece 106MB yer kaplıyor. iPhone’unuzla çektiğiniz videoları paylaşmadan önce düzenlemeyi seviyorsanız CapCut’a bir şans verin derim. Kesme, kırpma, ters çevirme, hızını değiştirme, efekt ve filtre uygulama, yazı ve çıkartma ekleme, müzik ekleme (müzik kitaplığı oldukça geniş) gibi bir video düzenleme programında aranan tüm araçlar mevcut olmakla birlikte herhangi bir sınırlama olmadan, ücretsiz kullanabiliyorsunuz.
App Store’da en çok indirilen ücretsiz video düzenleme uygulamalarından biri CapCut. Viamaker olarak da bilinen mobil video düzenleyicide telefonunuzdaki videoları düzenlerken ihtiyaç duyacağınız her şey mevcut. Apple’ın ücretsiz video düzenleme uygulaması iMovie’yi fazla detaylı ve yüksek boyutlu, iPhone’un kendi video düzenleme araçlarını da yetersiz buluyorsanız CapCut, önereceğim uygulamaların başında geliyor.
CapCut (Viamaker) iOS Video Düzenleme Programı
- Kullanımı Kolay: Hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde videonuzu kesin, ters çevirin ve hızını değiştirin. Sadece en iyi anlarınızı paylaşın.
- Yüksek Kalite: Gelişmiş filtreler ve kusursuz güzellik efektleri ile videolarda hiç olmadığı kadar güzel görünün.
- En Sevilen Müzikler: Geniş müzik kitaplığı ve özel telif hakkı olan şarkıları videonuzun arka planında kullanın.
- Çıkartmalar ve Metin: Trend olan etiketler ve yazı tipleri videolarınızı tam olarak ifade etmenize olanak tanır.
- Efekt: Çeşitli büyülü efektlerle yaratıcılığınızı gösterin.
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