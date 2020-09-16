CapCut (Viamaker) iOS, Apple’ın kendi video düzenleme uygulaması iMovie’den daha yetenekli, pratik, kullanımı kolay ve sadece 106MB yer kaplıyor. iPhone’unuzla çektiğiniz videoları paylaşmadan önce düzenlemeyi seviyorsanız CapCut’a bir şans verin derim. Kesme, kırpma, ters çevirme, hızını değiştirme, efekt ve filtre uygulama, yazı ve çıkartma ekleme, müzik ekleme (müzik kitaplığı oldukça geniş) gibi bir video düzenleme programında aranan tüm araçlar mevcut olmakla birlikte herhangi bir sınırlama olmadan, ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

App Store’da en çok indirilen ücretsiz video düzenleme uygulamalarından biri CapCut. Viamaker olarak da bilinen mobil video düzenleyicide telefonunuzdaki videoları düzenlerken ihtiyaç duyacağınız her şey mevcut. Apple’ın ücretsiz video düzenleme uygulaması iMovie’yi fazla detaylı ve yüksek boyutlu, iPhone’un kendi video düzenleme araçlarını da yetersiz buluyorsanız CapCut, önereceğim uygulamaların başında geliyor.

CapCut (Viamaker) iOS Video Düzenleme Programı