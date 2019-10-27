Farklı alanlarda ticarete atılarak dev işletmeler kurabileceğiniz ve dünyaca ünlü bir marka haline gelerek birçok ülkede şubeler açabileceğiniz Capital Fun, simülasyon oyunları arasında bulunan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, küçük bir dükkanda sosisli sandviç satarak başladığınız kariyerinizde zirveye çıkarak büyük restoranlar açmak ve dünyanın her yerine yayılarak sayılı iş adamları arasında yerinizi almaktır. Sokak arasında başladığınız bu yolculukta azimle ilerleyerek dev binalar ve işletmelere sahip olabilirsiniz. Paranızı doğru yöneterek yüksek kazanç sağlayacak yatırımlar yapabilir ve daha da zengin olabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, yatırımcıların ilgisini çekecek yeni iş fikirleri geliştirmeli ve şirketlerinizi büyütecek adımlar atmalısınız. Doğru yatırımlarla karınızı artırmalı ve dünyaca ünlü şehirlerde işletmeler açmalısınız. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Capital Fun sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve bol miktarda para kazanabilirsiniz.