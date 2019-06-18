Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanaiblen Capsulemon, Fight mobil bir klasik oyundur.

Bünyesinde birbirinden farklı canavarları ve kahramanları bulunduran yapımda bizleri stratejik kararlar bekliyor olacak. Oyuncular aldıkları kararlar ile düşmanların karşısına çıkacak, onları yenerek daha güçlü bir hale getirmeye çalışacaklar.

Anime tarzında fantastik bir oynanışa sahip olan yapım, Google Play üzerinden 50 binden fazla kez indirilirken, 4.6 gibi bir inceleme skor puanına da sahip. Sürükleyici bir oynanışa sahip olan yapımda basit kontroller eşliğinde düşmanların karşısına çıkacak ve onlara yenilgiyi tattırmaya çalışacağız.

Birbirinden farklı çok sayıda göreve ev sahipliği yapan oyunda gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunlar ile düellolar yapabileceğiz.