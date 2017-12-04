Captain Tsubasa, Türkiye’de 90’lı yıllarda yayınlanan efsane çizgi film Kaptan Tsubasa’nın mobil platforma çıkan oyunu. Karakterlerin akıllardan çıkmayan özel hareketlerinden seslerine tüm detayların düşünüldüğü, orijinal hikayenin olduğu gibi aktarıldığı harika bir nostalji oyunu. Çizgi filmi kadar oyunu da efsane…

Popüler anime ve manga serisi, ülkemizde bir dönem çizgi film olarak yayınlanan Tsubasa’yı özleyenler için özel olarak hazırlanan mobil oyunda sadece grafikler ve sesler değil, hikaye tarafında da orijinale bağlı kalınmış. Oyunda kendi rüya takımınızı kurup dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Oyuncularınızı eğitip özel yetenek kazandırmadan takımınızın sahaya dizilişini ayarlamaya birçok şey yapabiliyorsunuz.

Tsubasa’nın meşhur drive şutu, Kojiro Hyuga’nın kaplan şutu dahil çizgi filmde görüp unutamadığımız efsane özel hareketlerin üç boyutlu olarak yeniden oluşturularak dahil edildiği, orijinal seriyle bütünleşik olmasıyla eski nesli kendisine çekeceğini düşündüğüm Kaptan Tsubasa oyununun ilk olarak Japonya’da indirilmeye açılması şaşırtıcı değil. Umarız, çok geçmeden Türkiye App Store’da da yerini alır.