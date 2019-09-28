Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan oyun severlere sunulan ve 5 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen Car Eats Car, çeşitli engellerle ve korkusuz araçlarla donatılmış parkurlarda yarışarak macera dolu anlar geçirebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hız rekorları kırarak tüm araçları geride bırakmak ve karşınıza çıkan her şeyi ezip geçmektir. Yarış pistlerinde artistik taklalar atarak bonus puanlar toplamalı ve sizi yemek isteyen dev araçlardan kaçarak bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmak için mücadele etmelisiniz. Nitro özelliğini kullanarak sizi ezmeye çalışan araçları geride bırakabilir ve hedefe ulaşarak farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Oyun içerisinde yer alan onlarca araçtan dilediğinizi seçebilir ve farklı parkurlarda yarışarak puan toplayabilirsiniz. Aksiyon dolu yarışları ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve yarış oyunları kategorisinde boy gösteren Car Eats Car, eğlenceye doyacağınız sıra dışı bir oyundur.