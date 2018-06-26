Caravan War, imparatorluğunuzu kurup savunduğunuz orta çağ strateji oyunu. Kule savunma oyunlarına yeni bir soluk kazandıran yapımda hem Multiplayer hem de Campaign modu bulunuyor. Dünya genelinde oyuncularla çarpışabilir veya görev odaklı ilerleyebilirsiniz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan kule savunma strateji oyunu Caravan War’da kendi imparatorluğunuzu kurup savaşarak büyümeye çalışıyorsunuz. Tarihin en uzun süre ayakta kalan krallığını inşa etmek elbette kolay olmuyor. Öncelikle güçlü bir ordu kuruyorsunuz. Savunma ve saldırı güçlerinizi oluşturduktan sonra kervan ticaretine girme, baskın düzenleme gibi kaynak kazandıracak girişimlerde bulunuyorsunuz. Büyümenizi istemeyen güçleri topraklarınıza gömmek için epey uğraş vermeniz gerekiyor. Bu arada oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor. Menülerden oyun içi diyaloglara her şey Türkçe.