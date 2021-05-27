Cargo Simulator 2021: Türkiye, gerçek harita üzerinden ilerlediğiniz tır simülasyonu. Gerçek Türkiye haritası üzerinde tüm şehirleri ve 300’den fazla ilçeyi içeren kamyonculuk simülasyonu, çok oyunculu moduyla öne çıkıyor. Multiplayer seçeneği sayesinde aynı harita üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynama şansınız oluyor. İki kişilik de oynanabilen Türkçe kamyon simülatörü Cargo Simulator 2021: Türkiye, App Store’da da ücretsiz!

Cargo Simulator 2021: Türkiye İndir

Tır sürme oyununda ucu bucağı olmayan bir haritada çeşitli yükler ve çekicilerle taşımacılık deneyimi sizi bekliyor. Her teslimat ile gelir sağlayıp yeni garajlar ve çekicilere sahip oluyorsunuz. Sahip olduğunuz çekicileri yol üstünde karşınıza çıkaca modifiye merkezlerine giderek istediğiniz aksesuarlarla özelleştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz il veya ilçede şirketinizi kurabiliyorsunuz. Edirne’den Ağrıya, Adana’dan Sinop’a Türkiye’nin dört bir yanında macera sizi bekliyor.

Gerçekçi tır ve kamyon modelleri ve gelişmiş fizik motoruyla harika bir şoförlük deneyimi yaşatan oyunda ekskavatör, yükleyici, dozer gibi iş makineleri, çimento, inşaat malzemeleri, gıda ve akaryakıt tankeri gibi çeşitli yükler taşıyacağınız görevler bulunuyor. Yükünüzü hasarsız bir şekilde teslim etmeniz isteniyor. Yani yük taşırken trafiğe de dikkat etmelisiniz; yapacağınız kazalar kazancınızdan kesinti yapılmasına neden oluyor.