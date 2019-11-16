Mobil platformda ikinci oyununu piyasaya süren Crash Lab Limited, Carnival Blast ile oyuncuların beklentisini karşılamayı başardı.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Carnival Blast mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor. 10 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan yapım da oyuncular basitten zora doğru ilerleyecek bulmacalar ile karşılaşacaklar.

Rengarenk içerikleri ile şuana kadar oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım en son 6 Ağustos 2019’da güncelleme almıştı. Aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacağımız oyunda 3’lü kombinasyonlar yaparak bulmacaları çözüme kavuşturacağız.

Ödüllerle dolu olan yapımda oyuncular günlük etkinlikler ile de karşılaşabilecekler. Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yer alan Carnival Blast Google Play üzerinde 4.1 olarak değerlendiriliyor.