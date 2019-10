Yüzlerce canavar karakteri arasından dilediğinizi kontrol ederek aksiyon dolu PVP savaşlarına katılabileceğiniz Carpediem Idle monsters, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve nefes kesen savaş sahneleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyuna yapmanız gereken, karakterinizi belirleyerek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak savaş haritası üzerinde farklı görevlerin kilidini açmaktır. Bu sayede farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip birçok yeni karakteri de grubunuza dahil edebilirsiniz. Böylece düşmanlarınıza karşı daha güçlü bir orduya sahip olabilir ve onların hamlelerine uygun çeşitli savaşçılar edinebilirsiniz. Sürükleyici hikayesi ve bağımlılık yapıcı savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir PVP oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisine 100’den fazla savaş kartı yer almaktadır. Her kartta farklı bir savaş kahramanı ve her kahramanında kendine has özel gücü bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Carpediem Idle monsters, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen ücretsiz bir oyundur.