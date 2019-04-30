Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan The Mascoteers şu sıralar Carpenter ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Carpenter ile adeta bir marongozluk oyunu oynayacak ve bizden istenilen görevleri başarmaya çalışacağız. Oyun içerisinde bazen ağaç bazen de boru kecek ve bizden istenilen ölçülere getirmeye çalışacağız. Rengarenk bir atmosfere sahip olan mobil arcade oyununda eğlenceli anlar bizleri beklerken oldukça basit arayüzler de bulunuyor.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanması ile 500 binden fazla oyuncuya ulaşan yapım, ücretsiz olarak indirilmeye devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.