CarrefourSA uygulaması, iOS cihazlarınızdan online market alışverişleri nizi gerçekleştirmenizde büyük kolaylık sağlıyor.

Online market alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabileceğiniz CarrefourSA uygulaması, sizi markette reyonları gezme zahmetinden kurtararak siparişlerinizi kapınıza kadar getiriyor. Kahvaltılık, et ve tavuk, süt ürünleri, meyve-sebze, temizlik, kişisel bakım, elektronik, oyuncak ve daha birçok kategoride binlerce ürün seçeneği sunan CarrefourSA uygulamasında, satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize eklemeniz yeterli oluyor.

Kredi kartı, banka kartı ve kapıda ödeme gibi seçenekler sunan CarrefourSA uygulamasında, çeşitli ürünlerde uygulanan kampanyaları takip ederek alışverişlerinizde tasarruf edebilmeniz de mümkün. Daha sonra satın almak istediğiniz ürünleri favorilerinize ekleme seçeneği de sunan CarrefourSA uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, oturduğunuz yerden online market alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.