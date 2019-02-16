Oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Cartoon City 2:Farm to Town ile mobil cihazımızda eğlenceli anlar yaşayacağız.

Tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan ve kısa sürede milyonlarca kez indirilen Cartoon City 2:Farm to Town bir klasik oyundur. Dünyanın dört bir yanında oyuncular tarafından oynanan yapımda oyuncular kendilerine iat bir şehir kurmaya çalışacaklar. Bize verilen alanda dilediğimizi yapacağımız oyunda yeni binalar inşa edecek, geliştirecek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Rengarenk bir yapıya sahip olan ve her kesimden oyuncuya hitap eden yapımda dünyanın en iyi şehrini kurmaya çalışacak ve vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Oyun içerisinde oldukça renkli anlar bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan Cartoon City 2:Farm to Town şuanda aktif olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. Yapım Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme oranına sahip.

İyi eğlenceler dileriz.