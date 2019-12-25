Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Cartoon Wars, çöp adam savaşçılarını yöneterek dev ejderhalara karşı mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, karikatür tarzındaki tasarımları ile dikkat çeken komik savaşçılardan yararlanarak kalabalık ejderha ordularıyla savaşmak ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır.

Farklı özelliklere ve ölümcül silahlara sahip onlarca savaş kahramanı ile güçlü bir odu kurmalı ve kalenizi düşman birliklerinin saldırılarından koruyarak görevleri başarıyla tamamlamalısınız. Aksiyon dolu savaş sahneleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde kalenizi savunurken yararlanabileceğiniz okçular, uçan askerler, mızrakçılar, alev püskürtücüler ve daha onlarca farklı hünere sahip birlik yer almaktadır.

Ücretsiz olarak ulaşacağınız ve aksiyona doyacağınız Cartoon Wars ile sizde komik savaşçı karakterleri ile nefes kesen ejderha savaşlarına katılabilir ve güçlü bir ordu kurarak düşman birliklerine diz çöktürüp ganimet kazanabilirsiniz.