Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Cash Knight, onlarca farklı savaş zırhı ve kılıç arasından dilediğinizi kullanarak yaratıklara karşı aksiyon dolu bir mücadele içine gireceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, birkaç farklı karakter arasından istediğinizi seçerek yaratıklarla savaşmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Karakterinizi gösterişli şövalye zırhları ve birbirinden güçlü kılıçlarla donatabilirsiniz. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek karşınıza çıkan yaratıkları tek bir kılıç hamlesi ile öldürmelisiniz. Kazandığınız ganimetleri kullanarak yeni zırhlar ve kılıçlar satın alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere sahip onlarca kılıç ve zırh yer almaktadır. Dilediğiniz savaş teçhizatından yararlanarak ilginç yaratıklara karşı mücadele etmeli ve görevleri tamamlamalısınız.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Cash Knight, ücretsiz olarak sunulmaktadır.