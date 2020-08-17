Cashier 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Cashier 3D oyununda kasiyerlik yapıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda kasiyerliğiinizi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyorsunuz. Doğru para üstünü vererek bölümleri tamamlamaya çalıştığınız Cashier 3D oyununda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Para üstü vermeye dayalı bir simülasyon oyunu olan Cashier 3D oyununda kasaya bakıyor ve müşterilere para üzeri vermeye çalışıyorsunuz.

Cashier 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.