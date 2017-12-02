Castleclysm, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz ve keyifli bir mobil oyun olan Castleclysm ile becerilerinizi sınıyor ve keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken bir oyun olan Castleclysm, öfkeli köylülerle mücadele edip hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyundur. Kendinizi savunmanız gereken oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eşsiz atmosferiyle de dikkat çeken oyunda kaliteli grafikler ve kolay kontroller bulunuyor. Rol yapma oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda son derece dikkatli davranmanız gerekiyor. Eğer mücadele gücü yüksek bir oyun arayışınız varsa Castleclysm ile bu isteğinizi karşılayabiliyorsunuz. Farklı türde silahları kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Castleclysm oyununu sakın kaçırmayın.

Castleclysm oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.