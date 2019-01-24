Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve rengarenk bir oynanışa sahip olan Cat Gunner: Super Force, MOG Game Studios imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan yapım Google Play’deki incelemelerde 4.7 gibi bir skor puanı aldı. 3 farklı oyun modunun yer aldığı yapımda oyuncular 6 farklı zorluk seviyesi ile karşılaşacak ve 30 farklı misyonu tamamlamaya çalışacaklar. Orta dereceli bir içerik kalitesinin yer aldığı oyunda 500 binden fazla oyuncu yer alıyor.

Tek oyunculu olarak oynanabilen yapımda oyuncular ilerlemeye dayalı bir oynanış ile karşılaşacaklar. Oyuncular hızlı ve tempolu bir yapıda düşmanlar ile karşılaşacak ve onları etkisiz hale getirmek için farklı silahları deneyimleme fırsatı elde edecekler.

Geniş bir kitleye hitap eden ve iki farklı mobil platformda oyunculara hizmet eden yapım, ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alıyor.

İyi eğlenceler dileriz.