Android ve iOS platformunda oyunculara gerçek zamanlı olarak strateji deneyimi sunan Cat'n'Robot: Idle Defense günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.

Hala geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam edilen başarılı oyun da oyunculara renkli ve bir o kadar da sürükleyici deneyim sunuluyor. Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiren yapım da 10 farklı karakter yer alıyor. Bu karakterlerin kendilerine özgü yetenekleri bulunuyor.

Birbirinden farklı görevlerin ve seviye sisteminin yer aldığı oyun içerisinde milyonlarca kombinasyon ve sayısız strateji deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular performanslarına bağlı olarak gerçek oyuncular ile karşı karşıya gelecek, savaştan galip ayrılarak seviyelerini yükseltmeye çalışacaklar. Bu seviye ile de oyundaki sıralama sistemi üzerinde kendi yerlerini alacaklar.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.