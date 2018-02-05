Sıradan bir kedi ne kadar güçlü olabilir?
Size saldıran düşmanları sadece bir kediyle öldürebileceğinize inanmıyor musunuz? O zaman önce Cat Tower'ı indirin ve bunun gerçek olduğunu görün. Kedinizi her savaş sonrasında güçlendirmeli ve onun zırhını daha iyi hale getirmelisiniz. Böylelikle daha fazla düşmanı alt edebilir ve daha az can kaybı yaşarsınız.
Farklı alanlarda savaşacağınız düşmanların güçsüz veya güçlü olmasını dert etmeyin. Çünkü kazanacağınız altınlar sayesinde kedinizi geliştireceksiniz. Böylelikle sıradan bir kediyi süper bir savaşçı haline getireceksiniz. İlk görevinin kediyi güçlü bir savaşçı haline getirmek olduğunu sakın unutma.
Arkadaşlarınla birlikte savaşabileceğin oyunda ücretsiz eğlenceyi dibine kadar yaşayın ve savaşın.
Cat Tower Özellikleri
- Kedinin becerilerini kullanın
- Arkadaşlarınızla kapışın
- Kedini güçlendir ve savaşlarda onları alt et
- Ücretsiz savaşın tadını çıkarın
YORUMLAR