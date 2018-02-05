Size saldıran düşmanları sadece bir kediyle öldürebileceğinize inanmıyor musunuz? O zaman önce Cat Tower'ı indirin ve bunun gerçek olduğunu görün. Kedinizi her savaş sonrasında güçlendirmeli ve onun zırhını daha iyi hale getirmelisiniz. Böylelikle daha fazla düşmanı alt edebilir ve daha az can kaybı yaşarsınız.

Farklı alanlarda savaşacağınız düşmanların güçsüz veya güçlü olmasını dert etmeyin. Çünkü kazanacağınız altınlar sayesinde kedinizi geliştireceksiniz. Böylelikle sıradan bir kediyi süper bir savaşçı haline getireceksiniz. İlk görevinin kediyi güçlü bir savaşçı haline getirmek olduğunu sakın unutma.

Arkadaşlarınla birlikte savaşabileceğin oyunda ücretsiz eğlenceyi dibine kadar yaşayın ve savaşın.

Cat Tower Özellikleri