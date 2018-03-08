Cat vs Mice, sevimli bir kedinin yerine geçip fareleri kovaladığınız bir arcade oyun. Tepe kamera açısından oynanış sunan minimalist üç boyutlu arcade oyunda puan toplamak için farelerin yemeğinize gelmesini engelliyorsunuz. Tek bir fare bile yemeğinize ulaşmayı başarırsa oyun sonlanıyor. Bitmek bilmeyen fare kovalamacasına hazır mısınız?

Göze hoş gelen görsel çizgilerine sahip kedi fare oyunu, iOS platformunda da ücretsiz. Boş zamanlarda, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken veya misafirlikte sıkıldığınız vakit açıp oynayabileceğiniz türde eğlence dozu yüksek bir arcade. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla her yaştan arcade oyun severe hitap eden oyunda kedinin yerini alıp farelere meydan okuyorsunuz. Etrafınızı saran ve sayıları gittikçe artan farelerin tabağınıza ulaşmalarını engellemeniz gerekiyor. Dört bir yandan geldiklerinden seri olmalısınız. Durma lüksünüz yok.