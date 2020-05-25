Simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen oynaması ücretsiz olan Catopedia yepyeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım da oyuncular kediler ile haşir neşir olacaklar.

Rengarenk atmosferi ile kısa sürede binlerce oyuncuya ulaşmayı başaran yapım da oyuncular farklı kedileri keşfedecek, 150’den fazla ve farklı nesneyi yakından tanıyacak, kedilerden koleksiyon yapacaklar.

Farklı kediler için farklı odalar inşa edeceğimiz yapım içerisinde kedileri çift çift bu odalara yerleştireceğiz.

Görsel efektler eşliğinde oyunculara keyifli bir oynanış sunacak olan simülasyon oyunu, yayınlandıktan kısa süre sonra 50 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başarmıştı.