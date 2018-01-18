Catsby, Mutlu Teknoloji'de çalışıyor ve bu şirkette i nsanların mutlu olmasına yardımcı oluyor. Bir gün ustası Doktor Philip'in tekrar mutlu olmasını sağlamak için Steven'la büyük bir sözleşme imzaladı. Ancak ne yazık ki görev sırasında ihanete uğradı ve kedi haline getirildi. Ama Catsby yine de görevini bitirmek zorunda, peki bunu nasıl yapacak?

Kendi kategorisindeki diğer oyunlara göre çok daha farklı bir senaryoya ve grafik yapısına sahip olan Catsby'da bir kediyi canlandırıyorsunuz. Ancak farklı yeteneklere sahip olan kedi, sarkma, çırpınma ve benzeri özelliklere sahip. Ayrıca oyun içerisinde üç farklı temaya ayrılmış olan 130 farklı harita yer alıyor. Yani bu oyunda sıkılmak gerçekten çok zor.