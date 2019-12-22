Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve aksiyon dolu RPG savaşlarına katılarak ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz Cave Heroes, dev yaratılara ve ilginç görünümlü canavarlara karşı savaşarak kendi köyünüzü inşa edeceğiniz ve kahramanlarınızı geliştirerek güçlü bir orduya sahip olacağınız eşsiz bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, güçlü savaş kahramanlarından oluşan dev bir orduyu komuta ederek kendi köyünüzü kurmak ve canavarlarla ganimet savaşları yaparak seviye atlamaktır.

Zindanlarda ve karanlık mağaralarda konuşlanan yüzlerce farklı özelliğe sahip yaratıkla birebir mücadele ederek görevleri tamamlamalı ve köyünüzün sınırlarını genişletmelisiniz.

Oyunda ok, kılıç, mızrak, tokmak, balta ve onlarca ölümcül ilkel savaş aletine sahip sayısız savaşçı yer almaktadır. Ayrıca size karşı savaşacak ilginç yaratıklar ve dev canavarlar bulunmaktadır. Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Cave Heroes ile sizde kendi köyünüzü oluşturabilir ve güçlü savaşçılar yetiştirerek aksiyon dolu savaşlara katılabilirsiniz.