CBS Interactive, Inc tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan CBS Sports Franchise Football bir spor oyunudur.

Oyunculara mobil cihazlarında Amerikan futbolu maçlarına götürecek olan CBS Sports Franchise Football ile sürükleyi maç atmosferi bizleri bekliyor olacak. Geniş içerikleri ve gerçekçi yapısı ile mobil platformun en başarılı Amerikan futbol oyunlarından bir tanesi olan yapım, 2.000’den fazla gerçek oyuncuya da ev sahipliği yapıyor. Oyuncular seçtikleri takımlardaki oyuncuları daha verimli hale getirebilmek için geliştirebilecekler.

2.000’den fazla farklı sporcu arasından transfer yapabilecek ve takımımızı daha güçlü bir hale getirebileceğiz. Gerçekçi yapısı ile rakiplerinden bir atım öne çıkan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Google Play incelemelerinden 4.4 alan yapım, iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

İyi eğlenceler dileriz.