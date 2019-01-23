CCSoft+ Instagram takipçi analizi uygulamasını indir, Instagram'da engelleyenleri, takipten çıkanları gör.
CCSoft+, en iyi Instagram takipçi analizi ve yönetimi uygulamalarından biri ve iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir. Instagram’da engelleyenleri ve takibi bırakanları (takipten çıkanları) görmek, toplu hesap takip etmek ve takipten çıkmak (takipçi silmek), toplam beğeni ve yorum sayısını görmek için harika bir uygulama. Çoklu hesap desteğiyle birden fazla Instagram hesabı olanlar için de uygun.
App Store’da iPhone kullanıcılarının en beğendiği Instagram takipçi analizi uygulaması CCSoft+, resmi Instagram uygulamasının eksiklerini tamamlıyor. Instagram uygulamasında takipçi ve takip edilenler dışında engellen hesaplar gösterilirken CCSoft+ uygulamasında yeni takip edenler, takibi bırakanlar, sizi engelleyenler (bloklayanlar), en çok beğeni ve yorum alan gönderileriniz ayrı ayrı listeleniyor. Ayrıca toplu olarak takipten çıkabiliyorsunuz.
CCSoft+ Özellikleri:
- Instagram takipçi analizi
- Instagram takip etmeyenler
- Instagram takipçi silme
- Instagram takip edenler
- Instagram takip edilenler
- Instagram takip edilenleri toplu silme
- Instagram engelleyenleri görme
- Instagram engellenenler
- Instagram en çok beğeni alan fotoğrafları görme
- Instagram en çok yorum alan fotoğraflar görme
- Instagram toplu takip etme
- Instagram toplu takipçi silme
- Instagram takip bırakma
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