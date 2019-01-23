CCSoft+, en iyi Instagram takipçi analizi ve yönetimi uygulamalarından biri ve iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir. Instagram’da engelleyenleri ve takibi bırakanları (takipten çıkanları) görmek, toplu hesap takip etmek ve takipten çıkmak (takipçi silmek), toplam beğeni ve yorum sayısını görmek için harika bir uygulama. Çoklu hesap desteğiyle birden fazla Instagram hesabı olanlar için de uygun.

App Store’da iPhone kullanıcılarının en beğendiği Instagram takipçi analizi uygulaması CCSoft+, resmi Instagram uygulamasının eksiklerini tamamlıyor. Instagram uygulamasında takipçi ve takip edilenler dışında engellen hesaplar gösterilirken CCSoft+ uygulamasında yeni takip edenler, takibi bırakanlar, sizi engelleyenler (bloklayanlar), en çok beğeni ve yorum alan gönderileriniz ayrı ayrı listeleniyor. Ayrıca toplu olarak takipten çıkabiliyorsunuz.

CCSoft+ Özellikleri: