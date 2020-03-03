Cell Expansion Wars

En basit kontrol ile oyuncular çeşitli stratejiler (Saldırı, Savunma, İyileşme) uygulayabilirler. Hücrelerinizi düşman saldırılarından koruyun ve düşman hücrelerinin kontrolünü ele geçirmek için karşı saldırıda bulunun.

Çizgi çarpma hücreleri ile daha fazla dokuyu uzatabilirsiniz. Hücrelere saldırmak düşmanlara daha fazla hasar verebilir. Savunma hücreleri müttefik hücrelerin sağlığını yeniden kazanabilir. Oyunculara yardımcı olan çeşitli destekleyici öğeler ile çeşitli ve benzersiz mini oyunlarda eğlenin.

Yeryüzündeki ilkel hayatın mütevazı kökenlerine yol açacak organik bileşikler yatıyordu. Bu epik evrim oyununun ortaya çıkması için gereken her şey sensin.