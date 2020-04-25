Mezarlarından çıkıp yeniden hayat bulan kötü ruhlara karşı mücadele edeceğimiz Cemetery Gates adlı oyun nihayet lansmana çıktı.

Mobil strateji oyunu olarak KMD Games tarafından Android ve iOS oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Cemetery Gates karanlık atmosferi ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan oyunculara aksiyon ve gerilim dolu anlar sunacak olan yapım da oyuncular birbirinden tehlikeli ve kötü ruhlara karşı mücadele edecek, onları geldikleri yere yani toprağın altına yeniden göndereceğiz.

Oldukça kaliteli grafik açıları ve karanlık atmosferi ile beğenileri toplayacak olan oyun da gerilim dolu bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

13 farklı kule ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunacak olan yapım ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.