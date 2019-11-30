İşletmenizde TEB ile çalışıyorsanız, CepteTEB İşte uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Sahibi olduğunuz ticari işletmede, Türk Ekonomi Bankası ile çalışıyorsanız CepteTEB İşte uygulaması sayesinde şube ve ATM’lere gitmeden bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplarınızdaki hareketleri inceleyebileceğiniz CepteTEB İşte uygulamasında, ticari kredi kartınızın güncel borç ve limit bilgilerini de görüntüleyebiliyorsunuz.

Anlık POS cirosu görüntüleme ve POS blokesi çözme gibi araçların yer aldığı CepteTEB İşte uygulamasında, toplam varlık ve borçlarınızı da tek bir ekran üzerinden görebilirsiniz. Güncel döviz kuru bilgilerine de ulaşabileceğiniz CepteTEB İşte uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri