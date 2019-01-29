Chamy - Colour by Number, yetişkinler için sayılarla boyama kitabı. Sayıları takip ederek resimlere canlılık kazandıracağınız bulmaca oyunuyla günün stresini üzerinizden atabilir, modunuzu yükseltebilirsiniz.

Mobil platformda en çok indirilen boyama kitabı uygulaması Pixel Art’ın geliştiricilerinin olmasıyla öne çıkan Chamy, fazlasıyla detaylı çizimler sunuyor. Sadece yetişkinlerin boyayabileceği resimler arasında yok yok. Mandalalar, hayvanlar, kuşlar, çiçekler, yerler, yiyecekler ve daha saymakla bitiremeyeceğim farklı kategoriye ayrılmış resimleri onlarca, hatta yüzlerce parçaya ayrılmış şekilde karşınıza çıkıyor. Her parça için uygun renk sayılarla belirtilmiş lakin istediğiniz bir renge de boyayabiliyorsunuz. Her gün yenileri eklenen resimlere koleksiyonunuzdan ulaşabiliyorsunuz.