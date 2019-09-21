Klasik oyunlar arasına hızlı bir giriş yapan Charm Farm 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam ediyor.

Mobil platformun ünlü simleri arasında yer alan Charm Farm, Nevosoft imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Ormanlık bir alan içerisinde adeta kendimize ait bir çiftlik kurmaya çalışacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız.

Güzel karakterlerin ve zengin içeriklerin yer aldığı oyunda sevimli canlılar da karşımıza çıkacak. Oyuncular hem canlıları besleyecek hem de farklı bitkiler yetiştirebilecekler. Başarılı görsellerin yer aldığı yapımda oyuncular zengin içerik eşliğinde kendilerine verilen görevleri başarmaya çalışacak, kendilerine verilen alanı genişletecekler.

Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan mobil klasik oyun, oyuncular tarafından 4.5 skor puanına sahip.