Android ve iOS platformu için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Charms of the Witch bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden başarılı yapım da oyuncular gizli nesneleri bulmaya çalışacak ve kombinasyonlar yaparak bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Şeker patlatma oyunundan sıkılan oyuncular için geliştirilen başarılı yapım her kesimden oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Yayınlanmasından kısa süre sonra düzenli olarak aldığı güncellemeler ile günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım eğlence yüklü bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

Sıkıcı olmayan bulmacalara ev sahipliği yapan oyun da aksiyondan ve gerilimden tamamen uzak, basit ve renkli bir oynanış yer alıyor.

Charms of the Witch oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam ediyor.