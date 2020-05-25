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Charms of the Witch 2.13.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Bulmaca
  4. Charms of the Witch - iOS İçin Bulmaca Oyunudur

Charms of the Witch

2.13.1
ios
Charms of the Witch
ÜCRETSİZ
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Gizli mücevherleri bulmaya çalışacağız.

Charms of the Witch Ekran Görüntüleri - 1
Charms of the Witch Ekran Görüntüleri - 2
Charms of the Witch Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Android ve iOS platformu için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Charms of the Witch bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden başarılı yapım da oyuncular gizli nesneleri bulmaya çalışacak ve kombinasyonlar yaparak bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Şeker patlatma oyunundan sıkılan oyuncular için geliştirilen başarılı yapım her kesimden oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Yayınlanmasından kısa süre sonra düzenli olarak aldığı güncellemeler ile günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım eğlence yüklü bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

Sıkıcı olmayan bulmacalara ev sahipliği yapan oyun da aksiyondan ve gerilimden tamamen uzak, basit ve renkli bir oynanış yer alıyor.

Charms of the Witch oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam ediyor.

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