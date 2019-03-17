Hem Android, hem de İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Chasecraft, yüz binlerce oyuncu tarafından tercih edilen kendi köyünüzü inşa edebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, zorlu parkurlarda hızla ilerleyerek çeşitli malzemeler toplamak ve boş bir alan üzerine sıfırdan köy kurmaktır. İlginç görünümlü karakterleri yöneterek parkurlarda hızla koşmalı ve köyünüzü inşa edebilmek için farklı malzemeler toplamalısınız. Topladığınız tahta, kaya, demir gibi malzemelerden yararlanarak farklı binalar yapabilir ve eşsiz bir köye sahip olabilirsiniz. Aksiyon ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bir harita yardımı ile size verilen görevleri tamamlamalı ve işaretli bölgelere köprüler kurmalısınız. Parkurlarda hızla koşarken yön ve zıplama hareketlerini kullanarak elmaslar toplamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve köyünüzü geliştirebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Chasecraft, stres atabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.