iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Chef Wars mobil oyunu, yaratıcı şeflere açık bir yemek yarışması tarzında oynanışa sahip bir tür rol yapma oyunudur.

Çeşitli televizyon programlarından şefler yarışıyor tarzında yarışmaları mutlaka duymuşsunuzdur. Peki kendinizi o şeflerin yerinde hiç hayal etmiş miydiniz? Chef Wars mobil oyunuyla bunu deneyimleyebilirsiniz bile. Chef Wars mobil oyununda tıpkı gerçek yarışmalar gibi bir jüri huzuruna tabaklar sunup değerlendirileceksiniz. Tabi ki yemek seçimlerinde yaratıcı olabilirsiniz ancak çeşitli temalara bağlı kalmanız sizden istenecek. Örneğin bir fırın yemeği yapmanız ya da deniz mahsullerinden yemekler yapmanız sizden istenebilir.

Ayrıca oyunda çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla da yarışabilirsiniz. Tamamen tarafsız bir jüri sizleri değerlendiriyor olacak. Bunların yanında diyar diyar dolaşıp farklı tatlar arayabilirsiniz. Yeni keşfettiğiniz malzemelerle harika yemekler ortaya çıkarabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Chef Wars mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.