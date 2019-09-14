Chesspert, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil satranç oyunu olarak dikkat çekiyor.

Harika deneyim sunan bir satranç oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda renkli ve sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda becerilerinizi de iyi kullanmanız gerek. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda 3 farklı oyun modu yer alıyor. Satranç oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Chesspert, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Chesspert oyununu sakın kaçırmayın.

Chesspert oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.