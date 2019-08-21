Chessplode herkes için modern bir satrançtır, bu oyunda başarısız olsanız bile satranç eğlencelidir. Kurallar belli, karşınızdaki rakibinizi tanıyın ve taşlarınızı hareket ettirin. Her an oyunun akışı değiştirebilir.

Normal satrançta şahı savunmanız gerekir, ancak Chessplode'da taşlarınızı koruyabilir. Chessplode'a büyük bir meydan okuma bulunuyor ve kazanıp kazanmamaya rağmen eski düşünme biçimini nasıl değişmesi gerektiğine anlayacaksın. Oyunun herhangi bir noktasında kötü bir hamle yaparsan, oyundaki tüm parçaların tükenecek.

Chessplode Özellikleri

Gerçek zamanlı satranç savaşlarında çok oyunculu kapışma

Kendi özel seviyeni yarat dünyaya meydan oku

Aynı cihazdaki arkadaşlarınızla yerel çok oyunculu savaşları deneyin.

Bu satrançta hamleni geri alabilirsin



