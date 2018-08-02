Chicken Rider, genç bir kutup ayısının yerine geçtiğiniz sonsuz koşu oyunu. Hayvanların özgürlüklerine kavuşması için canını ortaya koyan küçük ayıya kaçış planını gerçekleştirmesinde yardımcı oluyorsunuz. Ancak ufak bir sorununuz var. Kaçış için etrafınızda kullanabileceğiniz tek araç; bir tavuk.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir yandan bakmalı sonsuz koşu - platform oyunu Chicken Rider’da özgürlüğünüze kavuşmak için insanlardan son sürat kaçıyorsunuz. Tavuğun sırtında hız kesmeden koşarak peşinize düşen insanları atlatmaya çalışıyorsunuz lakin yol boyunca da karşınıza birçok engel çıkıyor. Neyse ki; sincap komando, tipik Amerikan köylüsü gibi kullanabileceğiniz çılgın yardımcılarınız var. Bu arada Area 51, tipik Amerikan kasabası, uzay ve daha birçok farklı yerde bulunuyorsunuz. Dilerseniz sırtına bindiğiniz tavuğu değiştirebiliyorsunuz.