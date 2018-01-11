Chilly Snow, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürükleyiciğiyle ön plana çıkan oyunda reflekslerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Chilly Snow, çam ağaçlarına çarpmadan ilerleyip yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Hoş bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz. Oldukça hoş bir atmosferde geçen oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanlarda ekrana dokunmak ve çam ağaçlarına çarpmadan ilerlemek. Dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Ağaçlara ne kadar yakın geçerseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Bu nedenle mümkün olduğunda risk almalısınız. Ayrıca bir takım özelleştirmeler de yapabileceğiniz oyunda çam ağaçlarını, topu ve arkaplanı değiştirerek daha renkli bir oyun alanı oluşturabiliyorsunuz.

Chilly Snow oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.